Macron wil opheldering van Turkije over ‘Syrische jihadisten’

De Franse president Emmanuel Macron eist opheldering van Turkije over de vermeende aanwezigheid van jihadistische strijders uit Syrië in Azerbeidzjan. ‘Een rode lijn is overtreden”, zei de president na een EU-top in Brussel over de betrekkingen met Turkije én sancties tegen Wit-Rusland. Macron stelde donderdag al dat Ankara Syrische huurlingen naar de door Armenië en Azerbeidzjan betwiste enclave Nagorno-Karabach stuurt.