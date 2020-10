Utrecht maakt zich op voor sobere uitreiking Gouden Kalveren

De 40e uitreiking van de Gouden Kalveren gaat vrijdag vanwege de coronacrisis met een stuk minder spektakel gepaard dan voorgaande edities. In de Stadsschouwburg in Utrecht worden de prestigieuze filmprijzen in een bescheiden ceremonie uitgereikt. Wel wordt de rode loper uitgerold en zijn veel genomineerden aanwezig, al is de zaal dit jaar uiteraard een stuk minder vol.

De zwarte thriller Bumperkleef van Lodewijk Crijns en de familiefilm Kapsalon Romy van Mischa Kamp zijn met vijf nominaties de grootste kanshebbers. Beide films maken kans op het Kalf voor beste film en regie. Hoofdrolspeelster Beppie Melissen (Kapsalon Romy) neemt het in de race om de prijs voor beste actrice op tegen Van Houten en Loes Luca (Mi Vida).

Carice van Houten maakt kans op twee acteerprijzen, voor beste actrice in een serie (Red Light) en beste actrice in een film (Instinct). Het zijn haar achtste en negende Kalf-nominatie ooit; zij verzilverde tot nu toe vijf kansen, de laatste keer in 2011.

Ook acteur Shahine El-Hamus kan tweemaal in de prijzen vallen. Hij is in de race als beste acteur in een tv-serie (Lieve Mama) en als beste acteur in een film (De belofte van Pisa). Het zijn zijn eerste twee Kalf-nominaties.

Herman Finkers kan mogelijk vrijdagavond voor het eerst een Gouden Kalf op zijn schoorsteenmantel zetten. De cabaretier is voor de eerste keer genomineerd voor zijn scenario van de komedie De Beentjes van Sint-Hildegard. Die film, met 700.000 bezoekers de meest succesvolle Nederlandse bioscoopfilm van het jaar, maakt ook kans in de categorieën beste film en beste montage.