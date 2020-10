‘Halsema uitte al voor protest op de Dam zorgen over drukte’

Dat blijkt uit stukken die het programma Shownieuws heeft opgevraagd bij de gemeente Amsterdam. ‘Ik maak me wel zorgen over de combinatie morgen van een geëmotioneerde zwarte bevolking (en meer dan we nu verwachten) en uitgaanspubliek met een kort lontje”, appte Halsema een dag voor het protest naar de directeur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Amsterdam.

Vlak voor het appje had Halsema nog contact met de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. Op 1 juni demonstreerden duizenden mensen naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam om het leven bij politiegeweld in de Verenigde Staten.

Halsema heeft altijd gezegd dat ze verrast werd door de grote opkomst bij de demonstratie. Zo verwachtte ze er enkele honderden. Maar uit het appverkeer blijkt dat ze zich wel degelijk zorgen maakte. Zo appt Halsema diezelfde avond: ‘Als ik naar de beelden in Amerika kijk dan denk ik dat mensen hier wel heel erg emotioneel kunnen zijn. Vraag is of wij als driehoek hier niet een gezamenlijke strategie op moeten maken. De opkomst zou ook wel eens veel groter kunnen zijn dan we nu denken. Wat vind jij?’

Tijdens de demonstratie op Tweede Pinksterdag waren er uiteindelijk meer dan tienduizend demonstranten op de Dam. Halsema kreeg veel kritiek over zich heen omdat ze tijdens de demonstratie niet had ingegrepen.