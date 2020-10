Horeca noemt ontheffingen voor instellingen volstrekte willekeur

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet te spreken over de ‘volstrekte willekeur in de keuze van de zalen’ die ondanks de strengere coronamaatregelen een ontheffing krijgen om toch meer mensen toe te kunnen laten. Sinds dinsdag geldt binnen de aangescherpte coronamaatregelen dat er in principe niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar mogen zitten. Voor ‘instellingen van groot belang’ mogen veiligheidsregio’s een uitzondering maken, mits alle andere coronaregels goed nageleefd kunnen worden.

‘Tot grote verbazing van KHN is er in dit geval absoluut geen sprake van een eerlijk speelveld. Een willekeur in beleid tast de onderlinge concurrentiepositie van (horeca)bedrijven aan.’ De horeca-organisatie wil dat de veiligheidsregio’s bij het ontheffingenbeleid verder kijken dan ‘alleen naar de klassieke theaters en schouwburgen.’ Ook de evenementensector, vergader- en congreslocaties en Clubs & Nightlife-bedrijven zouden mogelijk onder die ontheffingen kunnen vallen, zo stelt KHN. ‘Die middels strakke protocollen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand ook op een verantwoorde manier open kunnen.’

Volgens de organisatie moeten de veiligheidsregio’s zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hoe beslissingen tot stand komen en wat de criteria zijn. ‘Je mag veronderstellen dat ruimte en gepaste afstand belangrijk zijn en daarmee dus de vraag in hoeverre op de betreffende locatie op een goede manier invulling kan worden gegeven aan de 1,5 meter afstand en andere coronaregels binnen. Inmiddels hebben meerdere sectoren bewezen dat zij hier middels strakke protocollen aan kunnen voldoen, dus de grote vraag is: waarom gelden de ontheffingen alleen voor bepaalde theaters, schouwburgen en gesubsidieerde poppodia?”, vraagt KHN zich af.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat in verschillende regio’s al meerdere instellingen een ontheffing kregen.