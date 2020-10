Hoekstra: akkoord KLM eerste stap op weg naar herstel

Dat KLM overeenstemming heeft met haar werknemers over versobering van de arbeidsvoorwaarden, is ‘de eerste stap op weg naar herstel”, vindt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Wel moet er nog veel gebeuren, niet alleen om de coronacrisis te overleven maar ook voor een ‘financieel gezonde toekomst van KLM”, zegt hij.

De minister vindt het goed dat de financiële problemen bij de onderneming ‘breed onderkend’ worden. Als het personeel donderdag niet zou instemmen met loonoffers of ontslagen, was faillissement de enige optie volgens hem.

De luchtvaartmaatschappij heeft met de bonden voor grond- en cabinepersoneel afgesproken dat medewerkers die tot één keer modaal verdienen er nog iets op vooruitgaan. Bij anderhalf keer modaal wordt er geen salaris ingeleverd, maar komt er ook niets bij. Werknemers die boven anderhalf keer modaal zitten, gaan salaris inleveren. Stapsgewijs kan dat oplopen tot 20 procent minder loon. Desondanks moet KLM naar verwachting duizenden mensen ontslaan om te bezuinigen.

De onderneming had tot donderdag om een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro die KLM aan steun krijgt van de overheid. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.