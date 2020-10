Akkoord coalitie en 4 partijen over spoedwet corona, boete lager

De coalitie en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP hebben donderdag een akkoord bereikt over de coronaspoedwet, zeggen ingewijden. De wet gaat voor drie maanden gelden in plaats van zes, de coronaboete gaat omlaag van 390 naar 95 euro en de Tweede Kamer krijgt voortaan een week de tijd om bezwaar te maken tegen een nieuwe coronamaatregel.

Naar verwachting wordt de wet komende week behandeld in de Tweede Kamer. Met steun van deze partijen is er ook steun in de Eerste Kamer.

De spoedwet moet een juridische basis geven aan alle coronamaatregelen. Er was veel kritiek op het wetsvoorstel, waar de afgelopen weken veel aan is gesleuteld.