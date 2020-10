VN-chef Guterres: vrouwen de dupe van corona

De coronapandemie heeft volgens de VN-chef de slechte positie van vrouwenrechten blootgelegd. Hij zegt dat vrouwen de dupe zijn van de economische gevolgen van de pandemie, omdat vrouwen vaak als eersten hun baan verloren. Ook is er volgens hem een ‘schaduwpandemie’ van (seksueel) geweld tegen vrouwen gaande.

Als we nu geen actie ondernemen, zou het coronavirus ervoor kunnen zorgen dat een hele generatie van vooruitgang in gelijkheid tussen vrouw en man wordt weggevaagd, zei Guterres. De oplossing ligt volgens hem in een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in regeringen, directiekamers en bij vredesonderhandelingen.

Volgens Guterres is de ambitieuze visie uit 1995 nog niet vervuld. Zo gaf hij als voorbeeld dat een op de drie vrouwen tijdens haar leven te maken krijgt met geweld. Ook trouwen elk jaar meer dan tien miljoen minderjarige meisjes en hebben vrouwen slechts 75 procent van de wettelijke rechten van mannen wereldwijd.