Bloedbank heeft 8800 doses coronamedicijn klaar

Bloedbank Sanquin heeft 8800 doses gereed van een medicijn, gemaakt uit plasma van voormalige coronapatiënten, dat kwetsbare mensen tijdelijk bestand moet maken tegen het coronavirus. Sanquin bevestigt een bericht van Hart van Nederland daarover. Het gaat niet om een vaccin, want dat laat het lichaam zelf antistoffen tegen het virus aanmaken. Het is een medicijn dat de antistoffen bevat en maar tijdelijk werkt.

Er moet nog een procedure worden afgesproken met het gezondheidsministerie, maar daarna moet het testen van de nieuwe remedie al snel beginnen.

Sanquin zamelde plasma in van 16.000 donoren die Covid-19 hebben gehad en dus antistoffen in zich dragen. Een tegenvaller was echter dat de werking daarvan korter duurde dan gehoopt.

Er is nu 6000 kilo geschikt plasma verzameld, maar het moet zeker 30.000 kilo worden. Sanquin zamelt daarom nog steeds bloed in.