Nederland krijgt na jaren weer stem in EIB-bestuur

Nederland zal binnenkort weer vertegenwoordigd worden in de top van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Sinds het mandaat van de Nederlander Pim van Ballekom in januari 2018 afliep is er geen vicepresident meer namens de Benelux. De kersverse Belgische premier Alexander De Croo heeft CD&V, de Vlaamse christendemocraten in zijn coalitie, groen licht gegeven iemand voor te dragen als opvolger van Van Ballekom.