Gasten op receptie of diner na huwelijk mag in Zeeland wel

Wie de komende drie weken in Zeeland in het huwelijk treedt, mag daarna in die provincie wel een feestje of een etentje geven voor maximaal dertig mensen. De veiligheidsregio Zeeland heeft donderdag besloten dat de horeca daarvoor een vrijstelling krijgt, zodat ‘de gasten na het jawoord nog samen kunnen komen met het bruidspaar”.