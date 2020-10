Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst aan de handel begonnen. Het sentiment op Wall Street blijft steun krijgen van de hoop op extra stimuleringsmaatregelen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te helpen. Daarnaast verwerken beleggers een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.