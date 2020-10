Kabinet komt nog dit jaar met plannen voor nieuw toeslagenstelsel

Het kabinet wil voor het einde van het jaar met "concrete, afgeronde voorstellen" komen voor een nieuw toeslagenstelsel. Alle partijen willen van het huidige systeem af, en in de formatie van een nieuw kabinet na de verkiezingen in maart moet gekozen worden hoe een alternatief stelsel eruit komt te zien.

Een van de taken van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) is om met een aantal blauwdrukken te komen voor een nieuw systeem. Die voorstellen zullen er binnenkort liggen en zijn dan ook getoetst op uitvoerbaarheid, zei de bewindsvrouw. De partijen die over de formatie van een nieuw kabinet onderhandelen, hoeven daar dan in principe alleen maar uit te kiezen.