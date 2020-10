Aantal coronapatënten in ziekenhuis licht gedaald

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur iets gedaald, van 701 tot 691. Van de patiënten liggen er 152 op de intensive cares, twee meer dan woensdag. Op verpleegafdelingen liggen 539 mensen met Covid-19, 12 minder. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de nieuwe cijfers woensdag bekend.