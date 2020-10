Famke Louise kreeg beveiliging na #Ikdoenietmeermee-ophef

Famke Louise heeft na haar optreden in Jinek, waarin ze haar deelname aan #Ikdoenietmeermee verdedigde, beveiliging nodig gehad. De zangeres werd op straat belaagd en ook haar auto werd vernield, zegt ze tegen RTL Boulevard.

‘Van de een op de andere dag haatte heel Nederland mij terwijl ik daar zat met de beste intentie. De dag erna is mijn auto helemaal kapotgetrapt en moest ik ook met twee bodyguards op straat lopen. Het was gewoon te gevaarlijk. Dat heeft mij mentaal wel echt kapotgemaakt”, aldus Famke Louise.

De zangeres had woensdag een afspraak met Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, om met elkaar te praten over het coronavirus. ‘We zaten natuurlijk bij elkaar aan tafel bij Jinek en hij heeft mij na de uitzending elke dag gebeld. Hij heeft mij mentaal echt gesteund.’

De twee komen binnenkort met een gezamenlijke campagne. ‘Dat hebben we samen bedacht en daar hebben we samen over gebrainstormd.’ Maandag zitten Famke Louise en Gommers opnieuw aan tafel bij Jinek.