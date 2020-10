Italiaanse premier wil verlenging noodtoestand vanwege corona

Italië wil de noodtoestand vanwege de coronacrisis verlengen tot 31 januari. Premier Giuseppe Conte kondigde donderdag aan dat hij de verlenging aan het parlement gaat voorleggen. Zijn regering wil voorkomen dat de coronacijfers weer stijgen, zoals in andere landen in Europa.

De noodtoestand werd eind januari voor een half jaar afgekondigd nadat het coronavirus was opgedoken in het land en werd daarna verlengd. Door de noodtoestand komt onder meer geld beschikbaar voor speciale maatregelen en krijgen regionale autoriteiten meer bevoegdheden om in te grijpen.

Een tijd lang was Italië de Europese brandhaard van de corona-uitbraak met overvolle ziekenhuizen en massale sterfte, vooral in plaatsen in het noorden. Het land registreerde over de afgelopen 24 uur ruim 1850 nieuwe besmettingen en dat getal is volgens Italiaanse media vrij stabiel. In totaal zijn in Italië 314.861 besmettingen vastgesteld en zijn 35.894 mensen aan het virus overleden.