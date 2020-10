AFAS Live is ‘verbijsterd’ over uitblijven ontheffing

AFAS Live is ‘verbijsterd’ dat de concerthal niet bij de tien culturele instellingen in Amsterdam hoort die meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen. Daardoor moet AFAS Live, die het al moeilijk had onder de eerder geldende maatregelen, mogelijk voor langere tijd dicht.

‘Wij zijn ook een instelling die van cruciaal belang is in de culturele infrastructuur. Enige verschil met de uitgezonderde instellingen is dat wij geen subsidie ontvangen en onze eigen broek moeten ophouden”, zo laat AFAS in een verklaring weten. AFAS Live kan momenteel meer dan honderd mensen veilig ontvangen en de zaal snapt dan ook niet dat er geen ontheffing is verleend.

‘Wij begrijpen de zorg van het kabinet en de noodzakelijke maatregelen. Maar AFAS Live heeft de afgelopen periode, tijdens hun evenementen, juist bewezen geheel coronaproof te zijn. Hier hebben wij veel in geïnvesteerd. De gemeente heeft hier kennis van genomen en uitgesproken hier zeer tevreden over te zijn.’

Eerder liet de naburige Ziggo Dome ook al weten zeer teleurgesteld te zijn dat de concerthal geen ontheffing heeft gekregen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hield nog wel de optie open dat er mogelijk nog meer instanties bij de nu tien genoemde uitzonderingen komen maar op welke termijn dat gebeurt en of de Ziggo Dome en AFAS Live daar onder vallen is nog maar de vraag.

AFAS Live heeft uit voorzorg al de vijf geplande concerten van The Analogues tussen 9 en 11 oktober afgezegd. De Ziggo Dome zit in zijn maag met de Avond van de Filmmuziek die in hetzelfde weekend plaatsheeft. Daarvoor zou eigenlijk al de opbouw moeten beginnen. Een definitieve annulering voor de vier shows is er nog niet.

De zalen die in Amsterdam wel meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen zijn onder meer Carré, het Concertgebouw, ITA, Paradiso, Muziekgebouw aan het IJ en de Kleine Komedie.