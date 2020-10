Europese Commissie start procedure tegen Londen om brexitwet

De Europese Commissie begint een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege de omstreden brexitwet die het land heeft aangenomen. Die interne marktwet is volgens voorzitter Ursula von der Leyen in strijd met afspraken in het met de Europese Unie gesloten terugtrekkingsverdrag, zei ze in een verklaring.