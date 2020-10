Koning Filip beëdigt nieuwe regeringsploeg

De 44-jarige eerste minister volgt Sophie Wilmès op. Zij leidde zes maanden een tijdelijke ‘coronaregering’ en is benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Voor het eerst krijgt België met Ludivine Dedonder een vrouw als minister van Defensie. Buitengewoon hoogleraar in de gynaecologie Petra De Sutter, een van de bekendste transgenders in Vlaanderen, gaat Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven bestieren.

De broer van oud-premier Charles Michel die nu voorzitter van de Europese Raad is, Mathieu Michel, krijgt ook een plek in de ploeg, met de Digitale Agenda onder zijn vleugels.