Podcasts en radiozenders onder één dak op NPO Luister

Via het nieuwe audioplatform zijn alle podcasts en radiozenders van de publieke omroep zowel on- als offline gratis te beluisteren via één app. Gebruikers krijgen persoonlijke aanbevelingen op basis van hun luistergedrag.

Tot nu toe waren de podcasts van de NPO op andere bekende streamingplatforms zoals Spotify en Apple beschikbaar. Daar blijven ze vooralsnog ook, laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten. Ook nieuwe afleveringen van bestaande titels worden daar nog steeds geüpload.

‘De meeste mensen luisteren ook na 100 jaar radio nog steeds vooral live”, zegt Jurre Bosman, directeur audio bij de NPO. ‘Daarnaast zien we een groeiende groep luisteraars kiezen voor on demand audio. Met NPO Luister willen we podcasts naar het grote publiek brengen”, vervolgt hij. Volgens Bosman zijn er podcasts te vinden van actualiteiten tot drama, van sport tot levensbeschouwing en van jeugd tot cultuur en media.