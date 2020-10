Mondkapjes ook ‘dringend geadviseerd’ in rechtbanken

Het dragen van mondkapjes wordt vanaf vrijdag ook ‘dringend geadviseerd’ in alle gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft het mondkapje niet op vanaf het moment dat men zit. De Raad voor de rechtspraak volgt hiermee de lijn van de overheid om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals winkels of overheidsgebouwen.