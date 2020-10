Mogelijk coronaboete voor oud-Labourleider Corbyn

De Britse tabloid The Sun plaatste een foto van het etentje met ‘linkse activisten, filmmakers en artiesten”. Corbyn (71) heeft de fout erkend en excuses aangeboden, aldus het dagblad.

Ook de vader van premier Boris Johnson heeft spijt betuigd. Stanley Johnson (80) werd zonder mondkapje gespot in een winkel en gefotografeerd. In een ander tabloid, The Mirror, gaat hij door het stof. De oud-politicus was naar eigen zeggen niet helemaal op de hoogte van de laatste regels vanwege een verblijf van drie weken in het buitenland. In winkels in Engeland zijn mondmaskers verplicht sinds 24 juli.