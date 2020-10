Leider Hongkong staat stil bij nationale feestdag China

De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft donderdag stilgestaan bij de Nationale dag van de Volksrepubliek China door de ‘terugkeer van de vrede’ in het semi-autonome Hongkong te prijzen. De feestdag is dit jaar extra beladen omdat Peking onlangs een nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong heeft ingesteld, die bijdraagt aan de onderdrukking van de democratischgezinde beweging in Hongkong. Duizenden agenten van de oproerpolitie zijn op de been gebracht om korte metten te maken met pro-democratische manifestaties.

De Volksrepubliek viert jaarlijks op 1 oktober zijn oprichting door de toenmalige leider Mao Zedong in 1949. In de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is de feestdag een gelegenheid voor een deel van de bevolking om zijn woede te uiten over de wens van Peking om de vrijheden van Hongkong terug te draaien.

In het verdrag dat China in 1997 sloot met het Verenigd Koninkrijk om de overdracht van Hongkong te regelen, werd het principe van ‘één land, twee systemen’ vastgelegd. In tegenstelling tot het communistische China, heeft Hongkong volgens dat principe een democratisch stelsel, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Volgens critici heeft Peking met de nieuwe veiligheidswet gebroken met ‘één land, twee systemen’.

Helikopters met Chinese en Hongkongse vlaggen vlogen donderdag over Hongkong terwijl Lam en Chinese functionarissen onder toeziend oog van ordetroepen deelnamen aan een officiële herdenking. ‘De afgelopen maanden is onbetwistbaar te zien dat er weer vrede heerst in onze samenleving”, zei de leider in haar toespraak. ‘De nationale veiligheid van ons land is beschermd in Hong Kong en onze burgers kunnen opnieuw hun rechten en vrijheden uitoefenen in overeenstemming met de wetten”, voegde ze eraan toe.

Vorig jaar leidde de 70e verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China tot gewelddadige botsingen tussen demonstranten en de politie in Hongkong. De autoriteiten hebben dit jaar alle demonstraties verboden, om veiligheidsredenen en vanwege maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, die openbare bijeenkomsten van meer dan vier personen verhinderen. Volgens een politiebron zijn er dit jaar 6000 politieagenten op de been in Hongkong, twee keer zoveel als normaal.