Nieuwe uitleg over de coronadrukte in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft donderdag weer een toelichting op de drukte in de ziekenhuizen. Het is de tweede persconferentie van de tweede coronagolf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, licht de stand van zaken toe. De persconferentie is om 14.00 uur in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.