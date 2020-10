‘Stoptober’ begint: tabak in neutrale pakjes, stations rookvrij

De maand oktober staat elk jaar in het teken van de strijd tegen roken. Tijdens ‘stoptober’, dat donderdag weer begint, worden mensen aangemoedigd om hun laatste sigaret uit te drukken en geen nieuwe meer op te steken.

Stoptober wordt voor de zevende keer gehouden. De maand is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland en Alliantie Nederland Rookvrij. Deelnemers worden via een app gestimuleerd het stoppen vol te houden, voor bedrijven is promotiemateriaal beschikbaar gemaakt om hun personeel van het roken af te helpen.

Ook op andere plekken wordt geprobeerd het roken terug te dringen. Zo mag vanaf donderdag nergens op stations meer worden gerookt. De rookzones op de perrons verdwijnen, en dus ook de 390 rookpalen, 120 rookroosters en de rookzoneborden. Roken was sinds 2004 al verboden in stationshallen, liften en tunnels en op de trappen.

Sigaretten en shag mogen vanaf donderdag alleen nog worden verkocht in neutrale, groenbruine verpakkingen. Die kleur geldt als onaantrekkelijk. Op de pakjes staan alleen nog de naam van de fabrikant en het soort sigaret in een standaard lettertype. Daarnaast ziet de koper de gebruikelijke afschrikwekkende foto’s en waarschuwende teksten.