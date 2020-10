Zorgwerkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor personeel

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf donderdag een door de overheid aangeboden bonus aanvragen voor personeel dat een extraatje verdient vanwege de inzet in de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van 1000 euro netto.

De bonusregeling geldt voor alle medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, die tussen 1 maart en 1 september een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren.

De zorgmedewerkers die in aanmerking komen moeten zich hebben ingezet voor patiënten met corona. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden. Ook zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen de ziekte komen in aanmerking. Daarbij gaat het om mensen die bijvoorbeeld extra uren hebben gedraaid, collega’s moesten vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

Het kabinet heeft voor de bonus een speciale subsidieregeling opgesteld. Naast een bedrag van 1000 euro ontvangt de zorgaanbieder ook nog geld waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Werkgevers kunnen de bonus aanvragen tot en met 29 oktober.