Een technisch team van Defensie doet onderzoek naar een Apache-helikopter die op woensdagavond een voorzorgslanding maakte in een weiland in de omgeving van de gemeente Elburg (Gelderland). Dat meldt het Defensie Helikopter Commando op Twitter.

Waarom de helikopter rond 21.00 uur de landing in het weiland maakte, is niet bekendgemaakt. Het toestel blijft in de nacht van woensdag op donderdag staan.