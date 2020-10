Rechters in Montana en Alabama oordelen voor stemmen per post

Twee federale rechtbanken in de Amerikaanse staten Montana en Alabama oordeelden voor het stemmen per post bij de komende presidentsverkiezingen om kiezers te beschermen tegen de corona-epidemie. President Donald Trump beweert, overigens zonder enig bewijs, dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens critici zegt Trump dat omdat het in diens belang zou zijn dat zo min mogelijk mensen (per brief) stemmen.