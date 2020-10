‘Europese medicijnwaakhond bereidt evaluatie Oxford-vaccin voor’

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) begint binnen korte tijd aan een versnelde evaluatie van het potentiële coronavaccin dat wordt ontwikkeld door de Universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca, meldt een ingewijde aan persbureau Bloomberg. Het zogeheten Oxford-vaccin zou het eerste zijn dat in aanmerking komt voor een evaluatieprocedure in de Europese Unie.

Het EMA verwacht de ‘rolling review’, zoals de versnelde evaluatie wordt genoemd, deze week al aan te kondigen, stelt de bron die niet genoemd wil worden omdat de informatie nog vertrouwelijk is. Een dergelijke evaluatieprocedure wordt toegepast in noodgevallen zodat de waakhond proefdata kan inzien terwijl de proeven nog gaande zijn, een middel eerder kan worden goedgekeurd. Ook Remdesivir, een behandelmiddel voor Covid-19, werd aan zo’n evaluatieprocedure onderworpen.

De aankondiging zou een belangrijke stap voorwaarts zijn voor het Oxford-vaccin nadat proeven eerder in september werden stilgelegd omdat een proefpersoon in het Verenigd Koninkrijk ziek werd. Hoewel de Britse waakhond na een week toestond dat de proeven met het Oxford-vaccin in het VK werden hervat, en ook de experimenten in Zuid-Afrika, Brazilië en India weer plaatsvinden, moeten de Amerikaanse autoriteiten nog groen licht geven voor een hervatting. Het Britse persbureau Reuters meldde woensdagavond dat de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA het onderzoek naar het ziektegeval dat leidde tot het stilleggen van de proeven met het Oxford-vaccin heeft uitgebreid.

Marco Cavaleri, hoofd vaccins bij het EMA, zei in juli dat het agentschap na de zomer zou beginnen met de versnelde evaluaties van potentiële coronavaccins. Op die manier kan een uiteindelijke goedkeuring van een vaccin worden verleend binnen enkele dagen na het einde van de proeven. Cavaleri zei destijds dat de eerste goedkeuring van een vaccin tegen het einde van dit jaar kan worden gegeven.

AstraZeneca en het EMA wilden geen commentaar geven. ‘Het EMA heeft altijd gesteld dat het de start van een versnelde evaluatie van Covid-19-behandelingen of -vaccins zal communiceren”, stelt de geneesmiddelenwaakhond in een verklaring. ‘Voor een vaccin hebben wij nog geen dergelijke aankondiging gedaan.’