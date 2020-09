Wall Street sluit hoger door hoop op extra crisissteun

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. De hoop op extra stimuleringsmaatregelen om de economie van de VS door de crisis te helpen, gaven de graadmeters een impuls. Verder werd nagekauwd op het chaotisch verlopen verkiezingsdebat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,2 procent hoger op 27.781,70 punten. De S&P 500 dikte 0,8 procent aan tot 3363,00 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij tot 11.167,51 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin stelde voor om 1500 miljard euro aan crisissteun aan te bieden. Hij sprak ook anderhalf uur met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi om een doorbraak te forceren. De partijen staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar.

Beursgang Palantir

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Walt Disney dat 0,7 procent verloor. Het entertainment- en mediaconcern ontslaat zo’n 28.000 medewerkers van zijn Amerikaanse pretparken. Die mensen zaten al tijdelijk thuis omdat de parken al geruime tijd dicht zijn vanwege de coronacrisis of nauwelijks bezoekers trekken.

Big-databedrijf Palantir won op zijn eerste handelsdag bijna een derde aan beurswaarde. De beursgang van de onderneming, die onder meer samenwerkt met inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, was een van de grootste van het jaar. Bij de beursgang van Palantir verkochten bestaande investeerders hun aandelen. Nieuwe stukken werden niet uitgegeven.

Ford

Chipproducent Micron Technology verloor 7,4 procent na kwartaalcijfers. Met name de vooruitzichten vielen tegen nu het bedrijf zijn leveringen aan Huawei heeft gestopt.

Automaker Ford (plus 0,7 procent) maakte bekend 700.000 auto’s terug naar de garage te roepen. Dit vanwege een defect aan de achteruitrijcamera. Het gaat onder meer om de populaire F-serie van Ford.

Economische krimp

Verder bleek uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september harder dan verwacht toenam. De gegevens van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Ook bleek dat de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 31,4 procent iets minder fors was dan eerder geraamd.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 40,05 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 40,95 dollar per vat.