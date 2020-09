Kuzu wil na verkiezingen toch Tweede Kamer in voor DENK

Tunahan Kuzu wil na de verkiezingen toch de Tweede Kamer in voor zijn partij DENK. Voor de zomer deelde hij nog mee dat hij de politiek zou verlaten, omdat onder meer het partijleiderschap een grote wissel op zijn privéleven trok. Later bleek dat hij een affaire had gehad met een inmiddels vertrokken medewerkster van de partij, waarmee zijn partijgenoot Selçuk Öztürk hem zou chanteren.

Kuzu zegt dat het "geen geheim is dat ik een moeilijke periode heb doorgemaakt". Wel heeft hij de afgelopen periode "het plezier in de politiek weer teruggevonden". Door "vele oproepen" om door te gaan, kwam Kuzu naar eigen zeggen tot de conclusie "dat ik nog niet ben uitgestreden".

De ruzie in de partij kwam in het voorjaar tot een hoogtepunt. Toen schreef Öztürk, op dat moment partijvoorzitter van DENK, in een persverklaring dat Kuzu in 2018 tijdelijk het fractievoorzitterschap was afgenomen als straf voor zijn affaire.

Kuzu sprak van een "politieke broedermoordaanslag" en kreeg steun van partijgenoot Farid Azarkan. Zij maakten eerder samen een reis naar Istanboel om over de toekomst van de partij te praten, zonder Öztürk erbij.

Later werd Azarkan, inmiddels fractievoorzitter van de partij, door Öztürk geroyeerd. Een groot deel van de partij schaarde zich achter Azarkan, die zei niet van plan is te vertrekken. Öztürk legde zich hier bij neer en kondigde aan na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer. Het royement van Azarkan werd teruggedraaid en de drie DENK-Kamerleden begroeven de strijdbijl.