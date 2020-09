Rutte: trouwen kan, maar vier feestje later

Mensen die de komende drie weken willen trouwen, zullen hun trouwfeest later moeten vieren vanwege de geldende beperking voor groepsgrootte. Dat zegt premier Mark Rutte in een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. ‘Doe dat later, als het weer veilig is.’

Bij een burgerlijk huwelijk mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn, maar voor een huwelijksfeest geldt een limiet van vier personen. Voor trouwdiensten in gebedshuizen gelden geen beperkingen, omdat alle religieuze diensten zijn uitgezonderd van de beperkte groepsgrootte. Wel moet daar de 1,5 meter afstand worden nageleefd.

Rutte snapt dat dit voor veel mensen zwaar is, zegt hij. ‘Je zou willen zeggen: kom met een paar duizend mensen bij elkaar ergens in een zaaltje. Maar het kan niet.’

Volgens SGP-leider Kees van der Staaij kwam deze maatregel voor veel mensen onverwacht, zeker in bijvoorbeeld Zeeland, waar het aantal besmettingen relatief laag is. Hij wil van de premier weten wat het perspectief is. Rutte zegt geen regionale verschillen te willen omdat het aantal besmettingen in het hele land oploopt. De maatregelen gelden volgens hem ‘niet voor eeuwig”, maar in ieder geval voor de komende drie weken.