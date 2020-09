'Gros podia weet nog niet wat te doen'

Zeker 80 procent van de podia is nog in afwachting van een bericht van de veiligheidsregio over mogelijke ontheffing van de nieuwe maatregelen om corona te bestrijden. Door het uitblijven van een duidelijk antwoord, zijn vele podia genoodzaakt om de deuren te sluiten of een selectie te maken uit honderden kaarthouders om op de toegestane dertig personen uit te komen. Dat zegt de De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

De premier liet maandag weten dat zalen met een cultureel aanbod mogelijk ontheffing kunnen krijgen van de nieuwe maatregel dat er maximaal dertig personen in een ruimte mogen. Deze ontheffing moeten de instellingen zelf aanvragen bij hun veiligheidsregio.

"Het probleem is dat de veiligheidsregio’s moeten beslissen welke zalen van genoeg cultureel belang zijn om vrijstelling te krijgen. Een stad of regio telt al snel tientallen theaters, concertzalen, poppodia en bioscopen. Dit is een onmogelijke keuze. Daarom blijven we bij ons pleidooi voor een landelijke ontheffing, en beperking daarvan per regio indien de veiligheid dat vereist", aldus Siebe Weide, waarnemend directeur van de VSCD.