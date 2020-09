Brabant Noord houdt strikt vast aan coronaregels

De komende drie weken verleent de veiligheidsregio Brabant Noord geen ontheffingen op samenkomsten met meer dan 30 personen in gebouwen. Alleen woensdagavond zijn er twee uitzonderingen: de voorstellingen in de Verkadefabriek in Den Bosch en de Groene Engel in Oss gaan woensdagavond gewoon door. Het was te laat die alsnog af te blazen, blijkt uit een mededeling van voorzitter Jack Mikkers van de veiligheidsregio, tevens burgemeester van Den Bosch.

De beperkingen gelden tot dinsdag 20 oktober. Anders dan in Amsterdam staat Mikkers geen grotere bijeenkomsten toe in theaters of bioscopen. Veel culturele instellingen hadden om een ontheffing gevraagd aan de veiligheidsregio, maar zij krijgen nul op het rekest. Volgens Mikkers is dat ‘om de verspreiding van het coronavirus, die op dit moment een opleving kent, tegen te gaan. Doel is te voorkomen dat er een groep van meer dan 30 personen samenkomt en hiervoor gaat reizen.’

‘Het is een lastig dilemma, want we willen zowel de maatschappelijke en economische gevolgen beperken, maar ook activiteiten voorkomen die veel mensen aantrekken”, aldus Jack Mikkers. ‘Daarbij wil ik ook zo veel als mogelijk sectoren zoals sport, horeca en cultuur gelijk behandelen. Ik neem dit besluit dan ook met pijn in het hart, maar we moeten echt door deze zure appel heen om ervoor te zorgen dat we corona onder controle krijgen en houden in onze regio.’

Wel gaat de veiligheidsregio met de culturele sector om tafel zitten om te bekijken hoe het verder moet na 20 oktober.