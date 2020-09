Weldoener Bill Gates: coronavaccin zo snel mogelijk verspreiden

‘In deze overeenkomst verbinden de bedrijven zich onder andere tot het opschalen van de productie, met een ongekende snelheid, en zorgen ze ervoor dat goedgekeurde vaccins zo vroeg mogelijk op grote schaal worden verspreid”, aldus Gates.

De steenrijke filantroop Bill Gates heeft via zijn stichting al 100 miljoen euro in een coronavaccin geïnvesteerd. Ook heeft hij met de vaccinalliantie GAVI, opgericht door Gates, ervoor gezorgd dat er 100 miljoen extra doses coronavaccins beschikbaar komen voor arme landen.

COVAX

Op hetzelfde VN-evenement benadrukte Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het deze week bevestigde coronadodental van een miljoen. Al ligt volgens Tedros het werkelijke aantal hoger. Tedros zei ook dat inmiddels 167 landen zich hebben aangesloten bij de door WHO geleide vaccinatiefaciliteit COVAX. Volgens hem is nu 70 procent van de wereldbevolking hierin vertegenwoordigd en groeit te lijst met deelnemende landen elke dag.

COVAX streeft ernaar om eind volgend jaar zeker 2 miljard goedgekeurde vaccins af te leveren.