Brancheorganisatie zorg: waar blijven de sneltesten?

ActiZ vertegenwoordigt onder meer organisaties in de ouderenzorg. ‘Dat is een heel andere sector dan de ziekenhuiszorg. Wij kunnen zorg niet afschalen of op pauze zetten”, aldus de woordvoerder.

De brancheorganisatie vindt het problematisch dat zorgmedewerkers die milde klachten hebben nog altijd vaak dagenlang thuis zitten te wachten op een coronatestresultaat. Dat zij inmiddels voorrang krijgen in de teststraten van de GGD, lijkt nog geen vruchten af te werpen. ‘Wij zien nog niet echt dat het werkt.’ Sneltesten, die binnen korte tijd een uitslag geven zonder dat er een laboratorium aan te pas komt, kunnen uitkomst bieden. Ze zijn vaak wel iets minder nauwkeurig dan de gangbare PCR-tests.

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen verpleeghuizen wat ActiZ betreft overwegen bezoekers mondkapjes te laten dragen. Een algemeen advies geeft de organisatie daar niet over. ‘Waar de situatie zorgelijk of ernstig is, kan daaraan worden gedacht. Maar mondkapjes zijn geen oplossing voor alles.’

De voorraden mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn momenteel goed op peil, zegt de woordvoerder. ‘De pakhuizen liggen op dit moment vol. We moeten er wel scherp op blijven, want de voorraad is niet oneindig en we weten niet hoe ernstig deze tweede golf zal zijn.’