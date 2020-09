Top drie van Bestseller 60 wisselt elkaar af

De bovenste drie noteringen in de Bestseller 60 wisselen elkaar deze week af. De nummer 1 van vorige week, Merlijn Kamerling met Nu ik je zie, is deze week gezakt naar plek drie. De nummers twee en drie van vorige week zijn daardoor ieder een plekje opgeschoven.

Dat betekent dat Marieke Lucas Rijneveld weer de nummer één is deze week. Vorige week werd zij nog door de zoon van acteur Antonie Kamerling van de toppositie gestoten. Charlie Mackesy, vorige week derde in de lijst, is nu de nieuwe nummer twee.

Er komen deze week twee nieuwe titels meteen de top tien binnengevlogen. Cilla & Rolf Börjlind komen vers van de pers binnen op plek zeven, terwijl het nieuwe receptenboek van Chickslovefood binnenkomt op plaats tien.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Marieke Lucas Rijneveld - De avond is ongemak

2. (3) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (1) Merlijn Kamerling - Nu ik je zie

4. (5) Raynor Winn - Het zoutpad

5. (4) Yotam Ottolenghi - Flavour

6. (6) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

7. (-) Cilla & Rolf Börjlind - Bevroren goud

8. (10) Arjen Lubach - Stoorzender

9. (7) Arthur Japin - Mrs. Degas

10. (-) Chickslovefood - Ovenbijbel