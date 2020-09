Donderdag tweede persconferentie van coördinatiecentrum spreiding

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt zo snel op, dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ook donderdag een persconferentie geeft. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, deelt vanuit het Erasmus MC in Rotterdam mee wat de laatste stand van zaken is.

Het LCPS komt weer twee keer per week met een persconferentie. Komende maandag is er weer een toelichting. Wanneer de daaropvolgende bijeenkomst is, is nog niet bekend.

Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Tegen het einde van de week zal dit zijn gestegen naar meer dan duizend, vreest het LCPS. Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag, de eerste bijpraatsessie in maanden, zei Kuipers dat de zorg voor patiënten met andere aandoeningen dan in de knel komt. Dan moeten ziekenhuizen mogelijk bepalen om de reguliere zorg af te schalen.