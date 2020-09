Mensenrechtenhof maant Armenië en Azerbeidzjan

Volgens het hof in Straatsburg brengen de gevechten het risico op schendingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met zich mee. Beide landen hebben zich daaraan verbonden. Armenië had het hof gevraagd Azerbeidzjan op te dragen aanvallen op burgers te beëindigen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sprak eerder al zijn bezorgdheid uit over het geweld. Het decennia oude conflict laaide zondag opnieuw op en dreigt uit te monden in een oorlog tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken in de zuidelijke Kaukasus. Onder meer permanent Veiligheidsraadslid Rusland, traditioneel op de hand van Armenië, riep de regering in Jerevan op alle militaire activiteiten te stoppen. Turkije, een bondgenoot van Azerbeidzjan, zei woensdag het land te hulp te schieten als het daarom vraagt.

Beide landen claimen dat de ander is begonnen. Volgens de Franse president Macron is ‘vastgesteld’ dat de schoten uit Azerbeidzjan kwamen. Hij zei woensdag dat hij het conflict gaat bespreken met zijn Amerikaanse en Russische ambtgenoten.

Macron zei nog geen bewijs te hebben gezien dat Turkije bij het conflict is betrokken. Wel bekritiseerde hij Ankara voor zijn boodschappen aan Azerbeidzjan waardoor het land zou worden aangemoedigd de mogelijke herovering van de omstreden regio door te zetten.