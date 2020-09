Koeweit heeft een nieuwe emir

Nawaf werd beëdigd tijdens een sessie van de Nationale Vergadering. Hij beloofde zich in te zetten voor welvaart en stabiliteit. De nieuwe emir heeft anders dan zijn halfbroer niet dezelfde decennialange ervaring als bemiddelaar op het internationale politieke speelveld. Hij nam al waar voor Sabah sinds juli. Hiervoor was hij minister van Defensie en Binnenlandse Zaken. Nawaf zal zich nu waarschijnlijk richten op binnenlandse zaken, zoals het kiezen van een kroonprins.

Dinsdag overleed leider sjeik Sabah op 91-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Zijn lichaam komt woensdag aan in Koeweit-stad. In het land is een nationale periode van rouw van 40 dagen begonnen. Vanwege het coronavirus wordt Sabah in kleine kring begraven.

De overleden Sabah was ruim veertig jaar minister van Buitenlandse Zaken en gold als een doorgewinterde diplomaat. Hij probeerde de plooien glad te strijken tussen strijdende Golfstaten en herstelde banden met voormalig vijand Irak na de val van Saddam Hoessein, die in augustus 1990 Koeweit was binnengevallen. Hij onderhield sterke banden met de VS en Groot-Brittannië.