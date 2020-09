Pakketbezorgers geven seintje als ze eenzame Rotterdammers zien

Dat laat de gemeente Rotterdam woensdag weten. De meldingen worden via een sms- of WhatApp-bericht gedaan bij welzijnsorganisatie DOCK. Die gaat binnen 48 uur naar het adres om te kijken of iemand echt eenzaam is en of er actie moet worden ondernomen. Hierbij worden de juiste privacyregels gevolgd, aldus de gemeente.

Bezorgers van PostNL komen volgens de gemeente in de praktijk geregeld eenzaamheid tegen. ‘We staan midden in de maatschappij. Daardoor komen we soms dicht bij eenzaamheid. Vooral de bezorgers die medische hulpmiddelen en zorgpakketten rondbrengen, komen dit tegen. Daar wilden we iets mee”, zegt manager Merel Koppen van PostNL.

Zorgwethouder Sven de Langen zegt dat door samen de handen ineen te slaan, zorgelijke signalen sneller kunnen worden opgepakt en beter kan worden voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. ‘Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer we kunnen doen voor de ander”, aldus De Langen.