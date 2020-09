166 arrestaties bij grote actie tegen misdaad in Zuidoost-Europa

Bij een grote internationale actie tegen mensenhandel en andere misdaad in het zuidoosten van Europa zijn afgelopen week 166 arrestaties verricht. Het ging onder meer om mensen-, drugs- en wapensmokkelaars. Er werden 51 wapens en 47 kilo drugs in beslag genomen, meldt de Europese politiedienst Europol.

Bij grensovergangen en verdachte plekken in onder meer de Balkanregio werden 39.000 personen en 44.000 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden bij de operatie in 34 landen 8838 wetshandhavers ingezet. Ook Nederland deed mee.

‘Criminelen uit het zuidoosten van Europa breiden hun netwerken en invloed steeds meer uit’ , zegt misdaadbestrijder Jari Liukku van Europol. ‘Deze operatie is een groot succes en een voorbeeld van krachtige samenwerking.’