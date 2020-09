Shell schrapt duizenden banen om kosten te besparen

Shell schrapt de komende tijd 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend in een tussentijdse handelsupdate, vooruitlopend op de kwartaalcijfers.

In het aantal banen dat Shell schrapt zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.