Biden: VS zwakker, zieker, armer, meer verdeeld en gewelddadiger

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden stelt dat de Verenigde Staten onder president Donald Trump ‘zwakker, zieker, armer, meer verdeeld en gewelddadiger’ zijn geworden. Biden werd emotioneel toen hij Trump verweet gesneuvelde soldaten als ‘losers’ en ‘sukkels’ te hebben betiteld, zoals onlangs door het tijdschrift The Atlantic werd gemeld.

In het kwartier waarin de twee presidentskandidaten hun eigen prestaties en die van elkaar bediscussieerden, prees Trump zijn eigen regering. ‘Er is nooit een regering geweest die heeft gedaan wat ik heb gedaan. Alles ging goed tot Covid kwam.’ Trump claimde onder meer het leger te hebben ‘herbouwd’ en verweet Biden dat hij als vicepresident veteranen in de steek heeft gelaten.

Biden stelde dat de Obama-regering aan de macht kwam in een recessie en de economische malaise heeft opgelost. ‘Hij heeft een recessie veroorzaakt”, zei Biden over Trump. De Democraat stelde ook dat de Obama-regering tegenstand heeft geboden aan de Russische president Vladimir Poetin en noemde Trump Poetins marionet.

Toen Biden Trump van repliek diende over diens verwijten met betrekking tot het leger wond hij zich zichtbaar op. Biden verwees daarbij naar zijn aan kanker overleden zoon Beau, die als soldaat in Irak diende. ‘Hij was geen loser maar een patriot.’