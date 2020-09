Vrijgesproken kardinaal Pell onderweg naar Rome

De Australische kardinaal George Pell, die in april in hoger beroep werd vrijgesproken van kindermisbruik, is dinsdag (lokale tijd) per vliegtuig vanuit Sydney vertrokken naar Rome, meldden lokale media. Het is voor het eerst sinds zijn vrijspraak dat Pell weer afreist naar de Italiaanse hoofdstad.

De 79-jarige geestelijke, ooit één van de machtigste mannen binnen het Vaticaan, werd vorig jaar schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Hij zat meer dan een jaar vast voordat hij in hoger beroep werd vrijgesproken.

In Australië klinkt er kritiek op de reis van Pell. Vanwege het coronavirus mogen Australische burgers alleen op uitzondering het land uit, bijvoorbeeld voor zakenreizen of voor het verlenen van ‘essentiële vaardigheden’ op ‘religieus of theologisch gebied”.

Waarom Pell naar Rome gaat, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of zijn bezoek verband houdt met het opstappen van kardinaal Angelo Becciu vorige week. Becciu ging in het Vaticaan over heiligverklaringen en wordt gelinkt aan een financieel schandaal.