Trump: Biden wil economie weer platleggen

Trump claimde dat zijn regering ‘de beste economie ooit’ heeft gebouwd. ‘Maar we moesten die platleggen vanwege de China-pest”, aldus Trump. Volgens de president is de Amerikaanse economie in recordsnelheid hersteld na de heropening. Ook claimde Trump dat het aantal banen in een recordsnelheid was gegroeid sinds de heropening. ‘Hij wil alles weer sluiten, het wordt een ramp”, zei Trump over Biden.

Biden stelt dat de regering-Trump vooral de rijken heeft geholpen en de werkende Amerikanen in de steek heeft gelaten. Daarbij wees Biden ook op de recente onthulling van The New York Times dat Trump over twee jaren slechts 750 dollar inkomstenbelasting zou hebben betaald. Biden noemde de snelle heropening van de economie die Trump voor ogen heeft onverantwoord. ‘De economie kan niet herstellen voordat de Covid-crisis is opgelost”, aldus Biden.