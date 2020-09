‘Trump heeft nog steeds geen plan voor coronapandemie’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de Amerikaanse president Donald Trump in het eerste verkiezingsdebat hard aangepakt vanwege diens aanpak van de coronapandemie. Volgens Biden heeft Trump nog steeds geen plan om de pandemie in de Verenigde Staten aan te pakken.

Biden stelde dat Trump in februari al wist hoe gevaarlijk het coronavirus is en dat de president de pandemie bagatelliseerde. ‘Hij zegt dat hij geen paniek wilde zaaien, maar hij was zelf in paniek”, aldus Biden. Hij verweet Trump dat hij de Chinese president Xi heeft geprezen om diens aanpak van de corona-uitbraak in China. Ook verweet Biden Trump dat hij de pandemie op zijn beloop liet en nog steeds geen plan zo hebben.

‘Als we naar jou hadden geluisterd waren er al miljoenen dood”, aldus Trump tegen Biden. Trump zei dat de gouverneurs van de staten hem hebben geprezen voor ‘fenomenaal werk”. Volgens Trump heeft zijn regering goed werk geleverd om zo snel mogelijk voor genoeg mondmaskers en beademingsapparaten te zorgen. Ook claimde hij dat zijn regering ervoor heeft gezorgd dat er vooruitgang zou zijn geboekt in de ontwikkeling van behandelingen van het coronavirus.