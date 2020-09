Kamer debatteert met Rutte en De Jonge over nieuwe coronaregels

Het kabinet debatteert woensdag weer met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ditmaal staan de nieuwe maatregelen die afgelopen maandag werden aangekondigd centraal. Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge staan tegenover een kritische Kamer, die de aangescherpte coronamaatregelen veelal te laat of onvoldoende vindt.

Maandag maakte het kabinet bekend dat de horeca in heel Nederland om 22.00 uur dichtgaat, er geen publiek weer wordt toegelaten bij sportwedstrijden voor zowel amateurs als profs en dat winkelbezoekers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het advies krijgen een mondkapje te dragen. Winkeliers mogen deurbeleid voeren om die laatste maatregel te handhaven.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen maakt zich "grote zorgen" over de effectiviteit van de maatregelen. Ook vraagt ze zich af of het niet beter is om richtlijnen, zoals het mondkapjesadvies, landelijk in te voeren in plaats van regionaal. De PvdA en GroenLinks sluiten zich hier bij aan. Ook Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt het verschil in maatregelen moeilijk te begrijpen, zegt hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

Verder vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher dat er de afgelopen weken "kostbare tijd" verloren is gegaan. Hij denkt dat dit voor veel mensen schrikken is, na de "sussende woorden van het kabinet de afgelopen tijd".

GroenLinks wil weten waarom er niet meer is geluisterd naar het Outbreak Management Team (OMT). Dat was bereid verder te gaan dan het kabinet uiteindelijk ging, onder meer door een avondklok in te stellen. De Volkskrant berichtte dinsdag dat een deel van het OMT zich buitenspel gezet voelt door de politiek. De Jonge schreef dinsdag aan de Kamer dat er mogelijk toch een avondklok komt als de groei van het aantal coronabesmettingen niet afneemt.