Kinderboekenweek 2020 in teken van geschiedenis

Kinderboekenschrijver Arend van Dam schreef dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk, ‘De diamant van Banjarmasin’, over de geschiedenis van Nederland. Samen met prentenboekmaker Mylo Freeman, die het prentenboek Tweeling! speciaal voor de Kinderboekenweek maakte, opent hij de week woensdagochtend via een livestream.

Het duo reist tijdens de Kinderboekenweek door heel Nederland om zoveel mogelijk kinderen te motiveren om te lezen. Zo kunnen ze tijdens een tentoonstelling over het werk van Van Dam in het Kinderboekenmuseum in Den Haag leren over zijn schrijfinspiratie en geeft Freeman een tekenworkshop.

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), organisator van de Kinderboekenweek, moest een aantal activiteiten schrappen vanwege corona. Zo vindt er dit jaar geen NS Kinderboekenruil plaats. Wel neemt de voorleesconducteur samen met een aantal schrijvers voorleesvideo’s op. De Kinderboekenweek duurt tot en met zondag 11 oktober.