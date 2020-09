Eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden begonnen

Het eerste verkiezingsdebat in de Verenigde Staten tussen president Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is begonnen. Het eerste debat zet meestal de toon voor de rest van de campagne en kan van grote invloed zijn op de keuze van zwevende kiezers op 3 november.

Het debat, dat onder leiding van Fox News-presentator Chris Wallace plaatsvindt in de stad Cleveland, bestaat uit zes delen van elk een kwartier. Aan bod komen onder meer de prestaties van Trump en Biden in het verleden, de strijd tussen Republikeinen en Democraten om de vacante zetel in het Hooggerechtshof, de coronapandemie, de Black Lives Matter-protesten en de rellen in de grote Amerikaanse steden, de integriteit van de verkiezingen en de economie.

De verwachting is dat Biden dinsdag de aanval opent het economische beleid van president Trump en zijn aanpak van de coronapandemie, terwijl Trump vooral een persoonlijke aanval voorbereid. Campagnemedewerkers van Trump hebben tegen The Washington Post gezegd dat de president zich nauwelijks heeft ingelezen voor het debat. ‘Hij zegt dat hij door er dagelijks mee bezig te zijn, genoeg kennis in huis heeft”, aldus een medewerker die anoniem wil blijven. Medewerkers van Bidens campagne zeggen dat hij zich wel goed heeft ingelezen.