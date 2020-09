Meer gebieden in Frankrijk op ‘oranje’

Het reisadvies voor een aantal gebieden in Frankrijk is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de departementen Ariège, Aube, Charente, Doubs, Gers, Haute Loire, Hautes-Pyrénées, Haute Vienne, Oise, Somme en Saône et Loire op oranje gezet vanwege het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus.

In Frankrijk was al voor veel gebieden code oranje afgekondigd, wat een dringend advies is voor alleen noodzakelijke reizen. Dat geldt voor onder meer Parijs en omstreken, het gebied rond Lyon en bijna heel het uiterste zuiden. Bij terugkeer naar Nederland uit die regio’s moeten mensen 10 dagen in thuisquarantaine.